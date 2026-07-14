Cremonese, è ufficiale anche l’arrivo del difensore Fellipe Jack dal Como

Mancava solamente l’ufficialità anche per il terzo colpo di mercato della Cremonese e puntualmente è arrivata. Dopo gli arrivi dei centrocampisti Tommaso Berti e Fabio Gerli, approda a Cremona anche il giovane difensore centrale mancino Fellipe Jack dal Como.

Ecco il comunicato ufficiale della società grigiorossa: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione dalla società Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive di Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco”.

“Difensore mancino nato il 12 gennaio 2006 a San Paolo (Brasile) – prosegue la nota stampa -, si forma calcisticamente nel settore giovanile del Palmeiras con cui conquista due Campionati Brasiliani Under 17 e una Copa do Brasil della stessa categoria. Nel 2024 approda al Como e dopo un anno e mezzo in Primavera, a soli 18 anni, debutta in Serie A: in totale sono 7 le partite giocate sin qui nel massimo campionato. Nella scorsa stagione ha raccolto 12 presenze e 2 gol in Serie B con Spezia e Catanzaro, scendendo in campo anche in occasione della finale playoff di ritorno. A livello internazionale ha rappresentato prima il Brasile Under 17 e poi l’Italia Under 19 e Under 20”.

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