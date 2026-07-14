Cremona Summer Festival, dal 16 al 21 luglio sei giorni di concerti

Prosegue il Cremona Summer Festival 2026, la sedicesima edizione della rassegna estiva dedicata alla musica e alla liuteria promossa dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia. Da giovedì 16 a martedì 21 luglio il festival propone sei giorni di appuntamenti tra concerti di formazioni giovanili internazionali, masterclass, concorsi e performance dei protagonisti della Cremona International Music Academy. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il festival, organizzato nell’ambito del progetto Masterclass – A Place to Play, è realizzato in collaborazione con i Comuni di Cremona e Crema e con il patrocinio della Provincia di Cremona. Numerosi anche i partner coinvolti, tra cui la Fondazione Museo del Violino, la Scuola Internazionale di Liuteria, la Cremona International Music Academy, il Consorzio Liutai “Antonio Stradivari”, il Touring Club Italiano e diverse realtà del territorio.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 16 luglio alle 18, nel Cortile Federico II, nell’ambito dei Giovedì d’Estate. Protagonista sarà la St Thomas More Catholic School del Regno Unito, formazione scolastica britannica in tournée in Italia che porterà a Cremona il proprio repertorio.

Entra nel vivo anche la Cremona International Music Academy, con un calendario ricco di concerti serali ospitati in Sala Maffei, esibizioni dei giovani musicisti e dei docenti e l’avvio delle competizioni internazionali dedicate agli strumenti ad arco e al pianoforte.

Due gli appuntamenti di maggior rilievo ospitati nell’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino: il 18 luglio, con il concerto dei vincitori dell’edizione 2025 del concorso accompagnati dalla Festival Orchestra, e il 21 luglio, quando saliranno sul palco i vincitori del Concorso Internazionale per Archi e Pianoforte 2026.

Tra gli eventi più attesi figura anche il concerto della Asia Youth String Orchestra di Hong Kong, in programma martedì 21 luglio alle 18.30, sempre nel Cortile Federico II. L’ensemble, diretto dal maestro Samuel Au, rappresenta una delle più importanti realtà giovanili asiatiche ed è nato dall’esperienza della Hong Kong Children’s Chamber Orchestra e della Hong Kong Youth Orchestra. Dal 2020 porta l’attuale denominazione e si distingue per un percorso formativo che affianca l’eccellenza musicale a un’intensa attività internazionale fatta di masterclass, workshop, scambi culturali e tournée.

L’orchestra è stata fondata dalla violinista Jue Yao, musicista di fama internazionale e docente universitaria, insignita negli anni di importanti riconoscimenti istituzionali a Hong Kong, tra cui la Silver Bauhinia Star, e protagonista di una carriera che l’ha portata a esibirsi nelle più prestigiose sale da concerto del mondo con un prezioso violino Antonio Stradivari del 1713.

Il Cremona Summer Festival 2026 proseguirà fino al 27 settembre, con un programma che comprende concerti, masterclass e gli appuntamenti del Cremona Opera Festival. Il calendario completo è disponibile sul sito della manifestazione e sui canali social del Cremona Music Festival.

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