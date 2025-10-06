Zonta Club Cremona ha scelto di supportare con una donazione speciale il Monza Precision Team, squadra di pattinaggio sincronizzato su rotelle, in vista della partecipazione ai Campionati Mondiali di Pechino del 30 ottobre 2025. Il 18 ottobre, presso la Sala dei Mercanti della Camera di Commercio di Cremona, si terrà la conferenza che ufficializzerà la donazione.

Durante l’incontro, aperto alla cittadinanza, sarà presente una delegazione della squadra, tra cui una giovane atleta cremonese, Angelica Bavetta, grazie alla quale si è venuti a conoscenza di questa bella realtà sportiva. Un’occasione per valorizzare il talento femminile e la collaborazione tra realtà che credono nell’empowerment attraverso lo sport.

Il Monza Precision Team fa parte dell’associazione Astro Roller Skating, nata nel 1991 a Monza. Ufficialmente costituita nel 1999 senza fini di lucro, promuove lo sport come strumento educativo e di inclusione. Dopo un titolo europeo nel 2023 ed una doppietta italiani-europei quest’anno, ora la squadra Senior della specialità Sincronizzato ha nel mirino il sogno mondiale.

Dal 2013 ha ampliato le sue attività al pattinaggio in linea, arrivando oggi a contare circa 350 atleti dai 3 ai 50 anni, con una forte identità e senso di appartenenza.

Con questo gesto, lo Zonta Club Cremona conferma il suo impegno concreto nel sostenere percorsi femminili di crescita anche nello sport, riconoscendone il valore educativo e sociale. La donazione al Monza Precision Team è un esempio virtuoso di come la collaborazione tra associazioni possa creare opportunità reali per le giovani donne.

L’appuntamento del 18 ottobre sarà quindi un momento di condivisione, riconoscimento e incoraggiamento, nel segno del talento, dell’impegno e della solidarietà femminile.

