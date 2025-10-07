La Provincia di Cremona ha comunicato al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani di Perugia la formale adesione alla Marcia della Pace e della Fraternità Perugia–Assisi, in programma domenica 12 ottobre 2025.

A rappresentare l’Ente sarà il vice presidente della Provincia di Cremona, Luciano Toscani. A testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione sui temi della pace, della solidarietà e della cooperazione, il Gonfalone provinciale sarà portato da agenti della Polizia Provinciale di Cremona. Farà parte della delegazione cremonese anche il portavoce del Presidente della Provincia, Gianluca Savoldi.

L’adesione della Provincia si affianca a quella del Comune capoluogo e di numerose realtà del territorio che compaiono nel lungo elenco aggiornato al 3 ottobre dei componenti del Comitato promotore: Associazione Amici di Emmaus di Piadena Drizzona, Gruppo Persona Ambiente di Casalmaggiore, Marciatori della Pace di Vaiano–Soncino–Romanengo, Pax Christi di Formigara, Spi Cgil di Cremona, Stati Generali Clima Ambiente Salute di Cremona, oltre a molte altre associazioni e gruppi impegnati nella promozione della cultura della pace e della fraternità.

“Quest’anno la Marcia richiama lo slogan tratto da Imagine di John Lennon: Immagina tutte le persone vivere insieme in pace” ha dichiarato il Presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani. “In un pianeta in fiamme, in un mondo in guerra, vogliamo spingerci in una direzione diversa, verso un mondo nuovo. La fraternità è l’alternativa alla guerra, l’altro orizzonte possibile. Noi lo vogliamo immaginare, sognare, desiderare e costruire, insieme”.

