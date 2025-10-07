Nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale di Cremona ha avviato una serie di attività e di interventi al Civico Cimitero per garantire una sempre migliore fruizione da parte dei cittadini e mantenere il necessario decoro che si conviene ad un luogo così importante per la comunità.

In particolare, l’attenzione si sta concentrando sul difficile contenimento dei piccioni, per cui si sta intervenendo a diversi livelli con azioni congiunte tra diversi Servizi del Comune. E’ stata inoltre intensificata la pulizia sia delle strutture cimiteriali che degli spazi verdi.

Sempre con la stessa finalità, lo scorso mese di settembre è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e affissa agli ingressi del Cimitero l’ordinanza dirigenziale che invita i concessionari delle tombe di famiglia a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture in concessione, così come previsto dal Regolamento di Polizia Cimiteriale e di gestione dei cimiteri comunali. Infatti, diversi articoli del Regolamento vigente richiamano i concessionari ai loro doveri sul mantenimento dell’ordine e del decoro delle sepolture.

In particolare l’ordinanza richiama le condizioni di scarsa manutenzione delle coperture delle cappelle, dove risulta evidente la crescita di vegetazione nei pluviali di scolo dell’acqua piovana oltre che lungo alcune colonne della struttura cimiteriale.

La crescita sproporzionata di vegetazione che delimita alcune edicole e che denota una mancata manutenzione ordinaria del verde, la proliferazione di piante e arbusti privati posizionati dietro o nei pressi dei tumuli, piante creano infatti difficoltà alle operazioni di tumulazione, oltre a dare una sensazione di disordine nei comparti. Da segnalare infine la presenza, intorno a numerosi tumuli, di porzioni di suolo demaniale, non soggette a concessione, ricoperte interamente da ghiaia non autorizzata e non prevista dal Regolamento vigente.

L’ordinanza invita i concessionari e/o agli aventi titolo delle cappelle, delle edicole e dei tumuli presenti nel Cimitero di di eseguire, entro la fine del mese di ottobre, sulle sepolture di famiglia gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti nell’atto di concessione, anche in previsione della commemorazione dei defunti, in cui vi è maggiore affluenza di persone ed è ancora più necessaria la dovuta attenzione al luogo dove riposano i propri cari.

A titolo esemplificativo i concessionari sono invitati a pulire le gronde delle cappelle rimuovendo la vegetazione e quanto ostruisce i canali di scolo, a ridurre le piante che delimitano gli spazi privati delle edicole, ad eliminare le essenze arboree private piantate in prossimità dei tumuli (lasciando solo essenze arbustive che non superino il metro di altezza), ad eliminare la ghiaia presente intorno ai tumuli su terreno demaniale e non oggetto di concessione.

Il Comune si riserva la possibilità, qualora gli interventi non vengano eseguiti, di realizzarli a propria cura e di provvedere poi al recupero delle spese sostenute a carico dei concessionari e/o degli aventi titolo delle tombe di famiglia. Per informazioni e chiarimenti, oltre che per dare corso agli interventi necessari, i concessionari interessati possono contattare gli uffici dei Servizi Cimiteriali ai numeri 0372.407361 – 0372.407362 o all’indirizzo di posta elettronica cim@comune.cremona.it.

