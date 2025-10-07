La rassegna Cinema Ritrovato, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, torna al cinema Filo di Cremona per celebrare i capolavori che hanno segnato la storia del cinema. L’edizione propone un percorso che attraversa epoche e stili differenti, puntando su opere capaci di raccontare la forza espressiva della settima arte.

Si apre con un omaggio a Werner Herzog, Leone d’Oro alla carriera 2025, attraverso due titoli che restituiscono la sua cifra visionaria: Fitzcarraldo, epico viaggio nella giungla e nell’ossessione per l’arte, e Nosferatu – Il principe della notte, rilettura inquietante e poetica del mito del vampiro. Il programma alterna classici del cinema d’autore a titoli che hanno lasciato una traccia profonda nell’immaginario collettivo.

Il 30 ottobre la rassegna celebra i 50 anni di The Rocky Horror Picture Show, con una serata-evento animata dalla Posainopera Company: musica, balli e interazione col pubblico per rivivere il clima trasgressivo e festoso del cult.

Completano il cartellone pellicole di autori fondamentali come Viale del tramonto di Billy Wilder, il nostalgico capolavoro muto La febbre dell’oro di Charlie Chaplin e il thriller contemporaneo A History of Violence di David Cronenberg.

Un programma pensato per gli appassionati ma anche per chi vuole riscoprire sul grande schermo film che hanno contribuito a definire il linguaggio cinematografico. Una proposta eterogenea che invita il pubblico a un viaggio tra poesia, terrore, comicità e tensione psicologica: il grande cinema ritrovato è pronto a riaccendere la curiosità e l’emozione degli spettatori.

