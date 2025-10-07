Ultime News

7 Ott 2025 Camminare su un filo di seta,
riparte la rassegna del Politecnico
7 Ott 2025 52 studenti del Torriani nel
West Sussex per studio e non solo
7 Ott 2025 L'Opera si rivela, incontro alla
scoperta dell'Elisir d'amore
7 Ott 2025 Ottobre rosa, Ventura: "Prevenzione
strumento di tutela della salute"
7 Ott 2025 Giornata mondiale della vista,
controlli oculistici gratuiti
Spettacolo

"Cinema ritrovato",
torna la rassegna al Filo

Il cinema Filo

La rassegna Cinema Ritrovato, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, torna al cinema Filo di Cremona per celebrare i capolavori che hanno segnato la storia del cinema. L’edizione propone un percorso che attraversa epoche e stili differenti, puntando su opere capaci di raccontare la forza espressiva della settima arte.

Si apre con un omaggio a Werner Herzog, Leone d’Oro alla carriera 2025, attraverso due titoli che restituiscono la sua cifra visionaria: Fitzcarraldo, epico viaggio nella giungla e nell’ossessione per l’arte, e Nosferatu – Il principe della notte, rilettura inquietante e poetica del mito del vampiro. Il programma alterna classici del cinema d’autore a titoli che hanno lasciato una traccia profonda nell’immaginario collettivo.

Il 30 ottobre la rassegna celebra i 50 anni di The Rocky Horror Picture Show, con una serata-evento animata dalla Posainopera Company: musica, balli e interazione col pubblico per rivivere il clima trasgressivo e festoso del cult.

Completano il cartellone pellicole di autori fondamentali come Viale del tramonto di Billy Wilder, il nostalgico capolavoro muto La febbre dell’oro di Charlie Chaplin e il thriller contemporaneo A History of Violence di David Cronenberg.

Un programma pensato per gli appassionati ma anche per chi vuole riscoprire sul grande schermo film che hanno contribuito a definire il linguaggio cinematografico. Una proposta eterogenea che invita il pubblico a un viaggio tra poesia, terrore, comicità e tensione psicologica: il grande cinema ritrovato è pronto a riaccendere la curiosità e l’emozione degli spettatori.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...