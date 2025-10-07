Ultime News

7 Ott 2025 Prosegue la stagione teatrale
del Centro Next con "Narciso"
7 Ott 2025 Pd Cremona: “Difendiamo la sanità
pubblica, La Regione cambi rotta"
7 Ott 2025 Autobus tra sovraffollamento
e ritardi: proteste degli studenti
7 Ott 2025 "Corde antiche", lezioni musicali
al Museo Civico Ala Ponzone
7 Ott 2025 "Scuola, il futuro è già qui",
incontro con la deputata Manzi
Video Pillole

Digital Revolution House, Poggi “Torino laboratorio per il futuro”

TORINO (ITALPRESS) – “In questo modo vogliamo far crescere la visione di Torino come laboratorio per il futuro dove coniugare l’eccellenza accademica, la ricerca applicata e la responsabilità sociale”. Lo ha spiegato la presidente di Fondazione CRT, Anna Maria Poggi, a margine della presentazione della Digital Revolution House, un nuovo hub per la ricerca, la sperimentazione e la coprogettazione, dedicato all’Intelligenza Artificiale e all’innovazione digitale. “Qui i ragazzi potranno accrescere le loro competenze in un luogo aperto e inclusivo”, ha aggiunto.

