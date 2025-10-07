Ritornano nel Ridotto del Teatro Ponchielli, la domenica mattina alle 11, i concerti della rassegna La Musica del Monteverdi, che vede protagonisti i giovani talenti dell’omonimo Conservatorio di Cremona. Tre appuntamenti autunnali, il 19 ottobre e il 9 e 23 novembre, offriranno al pubblico un viaggio musicale tra stili, epoche e repertori diversi, affidato alle classi dei maestri Roberto Arosio e Maurizio Baglini.

Il primo concerto, in programma domenica 19 ottobre, dal titolo Polifonia dall’età classica al cuore romantico, proporrà musiche di Guastavino, Mozart, Fauré, Rossini, Mendelssohn-Bartholdy e Verdi. Sul palco si esibiranno gli studenti della classe di lettura dello spartito del maestro Roberto Arosio: Xu Aojie, Tetiana Petriv e Costanza Zanella (soprani), Marco Faversani, Eleonora Pace, Teresa Repetti e Yuan Yi (contralti), Lorenzo Magrini, Shuoyan Li e Zou Yanjie (tenori), Chaofan Huang e Inbeom Song (bassi), accompagnati al pianoforte da Simone Legati.

Il 9 novembre sarà la volta di Beethoven e la scienza contrappuntistica, con musiche di Ludwig van Beethoven interpretate da Giovanni Pierotti, allievo della classe del maestro Maurizio Baglini.

Chiuderà la rassegna, domenica 23 novembre, La sagra della primavera di Igor Stravinskij, affidata a Ilaria Cavalleri e Pasquale Evangelista, anche loro della classe del maestro Baglini.

I concerti, organizzati in collaborazione con il Teatro Ponchielli, rappresentano un’occasione per scoprire e valorizzare i giovani interpreti del Conservatorio cittadino, in un contesto di grande prestigio e di viva partecipazione culturale.

I biglietti sono in vendita da martedì 7 ottobre negli orari di apertura della biglietteria (lun-ven 10-18, sab 10-13). Per informazioni: tel. 0372 022001/02, biglietteria@teatroponchielli.it

