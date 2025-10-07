Hanno preso il via lunedì sera i lavori di asfaltatura di largo Moreni, ultima fase dei lavori che hanno riconfigurato la rotatoria. Ma i problemi sono iniziati già dal pomeriggio, mentre venivano predisposti gli interventi, e si sono formate lunghe code in tangenziale.

L’intervento viene eseguito nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 6, al fine di limitare l’impatto. In quelle ore il transito dei veicoli, regolato da personale addetto, è in ogni caso sempre possibile, e il tratto stradale compreso tra il ponte sul fiume Po e la rotatoria di largo Moreni viene posto a senso unico alternato.

Dopo le 6 del mattino i lavori vengono sospesi per non impattare sul traffico. Terminata la posa dell’asfalto, la strada sarà di nuovo percorribile senza alcuna limitazione. Rimangono alcuni interventi di portata contenuta che si concluderanno nei giorni successivi. lb

