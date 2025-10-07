Orlando “Immunità Salis schiaffo forte del Parlamento Ue a Orban”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Oggi il Parlamento Europeo con ben sette votazioni ha confermato l’inaffidabilità del sistema giudiziario dell’Ungheria di Orban. Ilaria Salis è stata sottoposta a un trattamento disumano e ha sempre detto di volersi difendere, ma davanti a un sistema giudiziario che funziona. Credo che sia stato uno schiaffo molto forte del Parlamento Ue per la dittatura di Orban”. Lo ha detto l’eurodeputato di Alleanza Verdi Sinistra, Leoluca Orlando, dopo la conferma dell’immunità per Ilaria Salis da parte del Parlamento Ue.

sat/mca1