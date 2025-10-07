Space Smart Factory, Cingolani “Salto tecnologico senza precedenti”





ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto un salto tecnologico senza precedenti perché abbiamo dato un’accelerazione alla tecnologia dello spazio e alla produzione di satelliti”. Lo ha affermato l’Amministratore Delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, in occasione dell’inaugurazione della Space Smart Factory di Thales Alenia Space, al Tecnopolo Tiburtino di Roma. “Dobbiamo inserirci nel mercato internazionale come uno dei player di riferimento – ha aggiunto -. Questa factory avrà la capacità di produrre due satelliti alla settimana. È una scommessa enorme. Ci stiamo investendo grandi risorse ed è molto promettente”. xl5/vbo/mca1

