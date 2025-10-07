Ultime News

7 Ott 2025 Prosegue la stagione teatrale
del Centro Next con "Narciso"
7 Ott 2025 Pd Cremona: “Difendiamo la sanità
pubblica, La Regione cambi rotta"
7 Ott 2025 Autobus tra sovraffollamento
e ritardi: proteste degli studenti
7 Ott 2025 "Corde antiche", lezioni musicali
al Museo Civico Ala Ponzone
7 Ott 2025 "Scuola, il futuro è già qui",
incontro con la deputata Manzi
Video Pillole

Space Smart Factory, Cingolani “Salto tecnologico senza precedenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto un salto tecnologico senza precedenti perché abbiamo dato un’accelerazione alla tecnologia dello spazio e alla produzione di satelliti”. Lo ha affermato l’Amministratore Delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, in occasione dell’inaugurazione della Space Smart Factory di Thales Alenia Space, al Tecnopolo Tiburtino di Roma. “Dobbiamo inserirci nel mercato internazionale come uno dei player di riferimento – ha aggiunto -. Questa factory avrà la capacità di produrre due satelliti alla settimana. È una scommessa enorme. Ci stiamo investendo grandi risorse ed è molto promettente”. xl5/vbo/mca1

