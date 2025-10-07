Ultime News

7 Ott 2025 "La Musica del Monteverdi", tre
appuntamenti autunnali al Ponchielli
7 Ott 2025 Cimitero, incuria alle tombe
di famiglia: ordinanza del Comune
7 Ott 2025 Frode ai danni dell'Ue, denunciati
48 imprenditori agricoli
7 Ott 2025 Largo Moreni, avviati
i lavori di asfaltatura
7 Ott 2025 Ex La Marmora, Aem unico
offerente per bando d'acquisto
Video Pillole

Tentato omicidio nel Bresciano, 8 misure cautelari

BRESCIA (ITALPRESS) – Dalle prime ore della mattina, nelle province di Brescia, Bergamo e Verona, militari del Nucleo Investigativo di Brescia e della Compagnia di Desenzano del Garda, supportati dai reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a una misura cautelare, emessa dal GIP di Brescia su richiesta della locale D.D.A., nei confronti di 8 indagati (4 in carcere, 4 agli arresti domiciliari), ritenuti responsabili, a vario titolo, di tentato omicidio, tentata rapina, detenzione e porto illegale di armi, associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

trl/mca1

(Fonte video: Carabinieri Brescia)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...