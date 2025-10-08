Nei giorni scorsi il 10°reggimento Genio Guastatori, appartenente alla 132^ Brigata Corazzata “Ariete”, ha concluso un adestramento presso il canale navigabile nel comune di Pizzighettone (CR).

L’esercitazione ha permesso ai guastatori dell’Esercito di affinare le competenze tecnico-tattiche nella conduzione delle imbarcazioni in dotazione, in ambiente fluviale e acque interne, applicando le procedure di navigazione, sbarco e di intervento in ambito emergenziale e operativo.

Durante l’attività, il personale si è inoltre esercitato nell’utilizzo di attrezzature specifiche, tra cui motopompe di grande e media capacità, fondamentali per il trasferimento di grandi volumi d’acqua in caso di alluvioni, nonché impiegabili per il sostegno logistico diretto delle unità sul terreno.

Queste esercitazioni rappresentano un momento fondamentale per mantenere elevati standard di preparazione e professionalità, assicurando la prontezza e la tempestività nel rispondere alle esigenze del territorio e della comunità, sia in situazioni emergenziali sia in attività tattico-operative.

