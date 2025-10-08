Si torna a parlare del problema degli allagamenti al parcheggio di Largo degli Sportivi 1/B, davanti alla scuola Corte. A sollevare nuovamente la questione è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Carlalberto Ghidotti, che ha presentato un’interrogazione scritta al sindaco e alla giunta.

Il consigliere ricorda come la Polizia Locale, già nel dicembre 2020, avesse “segnalato un grave allagamento con oltre 30 centimetri d’acqua, tale da creare condizioni di pericolo per residenti e accesso alla scuola. Sul posto era intervenuto un tecnico di Padania Acque, che aveva individuato il problema in un tombino scollegato dalla rete fognaria, indicando la competenza della soluzione in capo ad Aem Strade”.

“Il problema è noto da anni ma non è mai stato risolto in modo strutturale”, sottolinea Ghidotti, evidenziando come l’area sia “quotidianamente utilizzata da residenti, studenti, famiglie e utenti delle vicine strutture sportive”.

Il disagio, che si ripresenta a ogni pioggia abbondante, “ha spinto anche i cittadini a mobilitarsi: una petizione con 600 firme è già stata presentata al Comune per chiedere un intervento risolutivo.

Nell’interrogazione, Ghidotti chiede all’amministrazione di “chiarire se sia a conoscenza del problema, quali azioni intenda mettere in campo per eliminare le anomalie di drenaggio e prevenire nuovi allagamenti, e se siano stati stanziati fondi per la messa in sicurezza del parcheggio”.

