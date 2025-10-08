Ultime News

8 Ott 2025 Cimitero, realizzati nuovi impianti
per l’illuminazione votiva
8 Ott 2025 Tenta di evadere durante sosta in
autogrill, fermato dagli agenti
8 Ott 2025 Allagamenti parcheggio scuola
Corte, interrogazione di Ghidotti
8 Ott 2025 Largo Moreni, riaperta
completamente la rotatoria
8 Ott 2025 Emergenza trasporto studenti,
Mariani convoca riunione urgente
Video Pillole

Arrestato a Lamezia Terme un ricercato per associazione mafiosa

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme hanno arrestato G.V.T., 57enne lametino, a carico del quale era pendente un ordine di carcerazione emesso, a luglio 2025, dalla Procura Generale della Repubblica di Catanzaro, per un cumulo di pene conseguenti a diverse condanne pronunciate a suo carico anche per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e usura. Il blitz è scattato di domenica, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, dopo giorni di appostamenti, hanno ritenuto che il ricercato avesse raggiunto i propri familiari proprio nella sua abitazione di residenza, confidando nel giorno di festa.

tvi/mca2
Fonte video: Carabinieri

© Riproduzione riservata
