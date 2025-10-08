Il nuovo ospedale di Cremona sorgerà entro sei anni, senza se e senza ma: a dirlo è stato, mercoledì mattina, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che ha visitato, il cantiere del Pronto soccorso e la Terapia intensiva riqualificata di recente, e ha incontrato i rappresentanti locali e i dipendenti dell’Asst di Cremona in Aula Magna.

L’assessore ha parlato della necessità di “una sanita integrata, che vuole essere trasversale. Senza chiacchere ma con la persona al centro, di questa strategia e di questa sfida”.

Sul nuovo ospedale ha evidenziato come la Regione abbia “investito una grande somma” e che ora il lavoro in corso è “sui vincoli burocratici”. A questa struttura, ha sottolineato Bertolaso, “teniamo in modo particolare: Cremona è strategica, è un posto bellissimo. In questa città sono venuto spesso durante il Covid, e anche dopo. E ha un altro polo sanitario importante, l’ospedale Oglio Po”.

Ma se anche la nuova costruizione sarà il futuro della sanità cittadina, “non ci siamo fermati: investiamo ancora nella vecchia struttura, per proseguire su una duplice strada. È stato giusto, anche per mantenere la dignità delle persone e il decoro necessario”.

Di qui, i lavori al pronto soccorso, che “proseguiranno ancora per qualche mese. E ringrazio tutti coloro che ci stanno lavorando”.

Non è tutto: “La nuova rianimazione, lo dico con orgoglio, è la migliore che abbiamo mai visto in Italia, con un’attenzione particolare per la persona in cura ma anche per i familiari, che possono restare accanto al caro malato tutto il giorno” conclude l’assessore, che saluta tutti con una battuta: “Ci vediamo il 23 novembre, con Cremonese-Roma”.

© Riproduzione riservata