Nelle scorse settimane, i Servizi Cimiteriali, in stretta collaborazione con Aem Cremona Spa, hanno provveduto alla manutenzione e in parte alla realizzazione ex novo di alcuni impianti di illuminazione votiva all’interno del Civico Cimitero.

In particolare, nei Comparti C e D, dedicati ai tumuli monumentali nella zona di ingresso del cimitero – dopo che da alcuni anni le luci votive sono rimaste spente a causa di un guasto nell’impianto – è stata completamente ridisegnata la distribuzione dei cavi elettrici con diversi scavi che hanno permesso di risolvere il guasto e ripristinare il servizio. Ad oggi le luci di chi, a suo tempo, ne ha fatto richiesta sono accese ed è possibile richiedere nuovi allacci per la sepolture che ne sono sprovviste. Il terreno intorno ai tumuli, smosso a seguito dei recenti lavori, verrà sistemato appena possibile.

Si è inoltre provveduto a dotare di un nuovo impianto e quindi della possibilità di nuovi allacci per l’installazione di luci votive anche i campi di inumazione 2 e 5, che vedono già presenti numerose sepolture.

Questi lavori, sia a livello di manutenzione che di implementazione del servizio, sono un ulteriore segnale di rispetto e attenzione verso questo luogo così importante, approssimandosi anche la ricorrenza del 2 novembre.

Le persone che volessero attivare un nuovo contratto di illuminazione votiva possono contattare gli uffici dei Servizi Amministrativi Cimiteriali alla mail cim@comune.cremona.it o telefonando al numero 0372 407346, nonché per segnalare eventuali criticità (ad esempio lampadine bruciate).

