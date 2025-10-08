Sabato 11 ottobre, a Soresina, il Coro Lirico Ponchielli Vertova, sarà ancora una volta protagonista di un concerto eseguendo alcune fra le più celebri pagine del melodramma lirico italiano.

A calcare la scena del Teatro Sociale oltre al Coro ci sarà anche il soprano italo-australiano, ma di origine cinese, Sharon Zhai, che interpreterà arie tratte da opere di Verdi, Bellini, Puccini e Cilea.

Il concerto si apre con il Nabucco di Verdi per poi passare a un’aria classica cinese dal soprano. Si proseguirà poi con brani da Traviata, Lituani, Adriana Lecouvreur, Gianni Schicchi, Forza e Norma. Non potrà mancare il celebre Va, pensiero, e la serata si chiuderà con due pagine memorabili dall’Aida, interpretate dal soprano e dal coro.

A dirigere sarà il maestro Loris Braga, mentre ad accompagnare al pianoforte si alterneranno due pianisti, Gianpietro Storti e Sergio Catalano. Sarà Emi Mori a presentare la serata.

© Riproduzione riservata