La 22esima edizione delle Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata, in programma dal 9 al 12 ottobre, farà tappa in provincia di Cremona, in particolare a Soncino. La manifestazione promuove la valorizzazione e la tutela anche dei beni culturali cosiddetti “minori”, che rischiano di essere dimenticati e cancellati dalla memoria storica dell’uomo, in generale, e delle Comunità locali presso cui si trovano, in particolare.

Le iniziative proposte sono interventi sul territorio in collaborazione con Enti e Istituzioni, mostre fotografiche, pannelli illustrativi, video, allestimenti di stand e banchi promozionali, con distribuzione di materiali informativi, collocati in luoghi particolarmente frequentati come Musei, Archivi, Biblioteche, strade e piazze dei centri storici delle città.

Per l’anno 2025 è stato indicato il Gruppo Archeologico Ambrosiano per ospitare la XXII edizione. Sabato 11 ottobre alle 17.45 presso la Ex Filanda Meroni di Soncino, si terrà l’evento istituzionale”, spiega Walter Accialini del Gruppo Archeologico ambrosiano. E’ un evento aperto al pubblico durante il quale verranno illustrati i risultati delle attività di scavo nella zona di Soncino e della collaborazione in atto tra la Soprintendenza e le associazioni di volontariato, in particolare i gruppi archeologici d’Italia”.

Anche la manifestazione del 2025, che si sviluppa su aree lombarde di eccellenza storica e archeologica, vuol essere una vetrina speciale, perché coinvolgerà archeologi e studiosi provenienti da tutta Italia in veste di delegati dei loro gruppi archeologici di appartenenza (oltre 100 in tutta Italia).

Simone Bacchetta

