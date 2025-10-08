“Da oltre due anni il popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania è vittima di una brutale aggressione genocida da parte dello Stato di Israele”: con queste motivazioni diverse realtà sindacali, politiche e di movimento (Cub, Usb, Radici del sindacato-alternativa in Cgil, Donne in Lotta, Fronte di Lotta No Austerity) convocano un’assemblea pubblica per giovedì 9 ottobre alle ore 20.30 presso il circolo Arci Signorini in via Castelleone 7a, per costituire un comitato di solidarietà alla resistenza del popolo palestinese e per dire no al genocidio.

