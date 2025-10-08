Ha riaperto completamente la circolazione alla rotonda di Barriera Po e in largo Moreni: al termine di due nottate di lavoro dedicate alle asfaltature, infatti, la strada risulta ora completamente percorribile. Peraltro con un giorno di anticipo rispetto al previsto.

I lavori, iniziati a gennaio, sono durati ben nove mesi, e hanno consentito di ridisegnare completamente la viabilità della rotatoria, rendendola più pulita e ordinata.

In queste ore gli operai stanno posizionando la segnaletica orizzontale, per consentire al traffico di scorrere il più fluidamente possibile. Resteranno poi da completare alcuni piccoli interventi di ripristino di spazi verdi, come le aiuole laterali e l’aiuola centrale della rotonda, sulla quale è già stato posizionato l’impianto di irrigazione, e dove verranno poi messe a dimore delle essenze.

