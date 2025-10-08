85 punti (su 100) ad Ezio Belleri, direttore Asst Cremona; 89 ad Alessandro Cominelli, dg Asst Crema; 96 punti a Ida Ramponi, fino allo scorso dicembre direttore generale di Ats Val Padana. Sono i risultati delle valutazioni espresse dalla direzione generale Welfare della Regione e da un comitato ristretto (presidente della Regione, assessore al Welfare, assessore al Bilancio), sull’operato dei manager della sanità nel 2024. Quello della ex n.1 del’Ats è il miglior punteggio assegnato in Regione, un primato condiviso con Lorella Cecconami, dell’Ats di Pavia.

Il punteggio dipende dal raggiungimento o meno di alcuni obiettivi fissati dalla Regione, tra cui l’abbattimento delle liste di attesa, il miglioramento dei pronto soccorso, la prevenzione.

Ai 100 punti corrisponde un compenso aggiuntivo allo stipendio pari a circa 31 mila euro lordi, il 20% del compenso annuale; chi non arriva ai 60 punti non riceve nulla.

