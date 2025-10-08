Ultime News

8 Ott 2025 Cremo, Vandeputte: "Voglio
ripagare la fiducia della società"
8 Ott 2025 Mercato e Festa del Torrone,
trovato il compromesso
8 Ott 2025 Lamastra (Unicatt): "Nobel per la
Chimica, sfide cruciali per la Terra"
8 Ott 2025 "Malato di gioco e geloso":
tre anni all'ex compagno violento
8 Ott 2025 Botte alla moglie incinta e pugni
alle figlie. Ex pivot a processo
Cronaca

Pagelle ai manager sanitari
A Belleri 85 punti su 100

85 punti (su 100) ad Ezio Belleri, direttore Asst Cremona; 89 ad Alessandro Cominelli, dg Asst Crema; 96 punti a Ida Ramponi, fino allo scorso dicembre direttore generale di Ats Val Padana. Sono i risultati delle valutazioni espresse dalla direzione generale Welfare della Regione e da un comitato ristretto (presidente della Regione, assessore al Welfare, assessore al Bilancio), sull’operato dei manager della sanità nel 2024. Quello della ex n.1 del’Ats è il miglior punteggio assegnato in Regione, un primato condiviso con Lorella Cecconami, dell’Ats di Pavia. 

Il punteggio dipende dal raggiungimento o meno di alcuni obiettivi fissati dalla Regione, tra cui l’abbattimento delle liste di attesa, il miglioramento dei pronto soccorso, la prevenzione.

Ai 100 punti corrisponde un compenso aggiuntivo allo stipendio pari a circa 31 mila euro lordi, il 20% del compenso annuale; chi non arriva ai 60 punti non riceve nulla.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...