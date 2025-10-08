E’ stato accolto dal canto dei bambini di quinta elementare e di prima media di Ripalta Cremasca, che hanno intonato l’inno di Mameli, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, invitato nel piccolo comune del cremasco per la cerimonia di inaugurazione di sette defibrillatori che saranno dislocati in vari punti del Comune.

Un invito che l’assessore ha accettato molto volentieri perché questi sono esempi, segni concreti di una sanità di prossimità che punta sulla prevenzione e che parte dalle necessità di un territorio. I defibrillatori, ha spiegato Bertolaso, non sono obbligatori per legge ma la loro presenza spesso fa la differenza tra la vita e la morte.

“Certo – ha dichiarato Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare – sono dei piccoli, grandi segnali di attenzione e di organizzazione di un sistema che deve essere proprio finalizzato a tutelare la vita umana in tutti i vari momenti della propria esistenza, del proprio comportamento quotidiano. Con un defibrillatore si risolvono davvero delle situazioni drammatiche e quindi credo che sia davvero uno strumento essenziale per garantire sul territorio una risposta immediata prima che arrivino i soccorsi dall’ospedale o dall’ambulanza”.

Nel caso di Ripalta Cremasca, ha continuato l’assessore, il Comune ha mostrato una grande lungimiranza nell’investire sulla prevenzione, forse uno dei Comuni in Italia ad avere il primato tra numero di defibrillatori in rapporto al numero di abitanti. I nuovi defibrillatori, dislocati tra Ripalta Nuova e le frazioni, sono frutto di una sinergia tra pubblico e privato; tra il Comune di Ripalta, Stogit, che ha finanziato il progetto, ASST di Crema e Avis di Ripalta Cremasca.

“Infatti – ha detto il sindaco di Ripalta Cremasca, Aries Bonazza, siamo orgogliosi di quello che ha detto l’assessore ma siamo soprattutto orgogliosi del progetto che abbiamo fatto insieme a Stogit, ad ATS e ad Avis Ripalta Cremasca. Come dicevo la sinergia tra pubblico e privato ha portato dei risultati egregi”.

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti anche il consigliere delegato ai Servizi Sociali di Ripalta Cremasca, il dott. Carmine Troiano; l’ingegnere Alessandro Presenti della ditta Stogit Spa che ha finanziato il progetto; il Direttore Generale di ASST Crema Alessandro Cominelli.

Sabrina Grilli

