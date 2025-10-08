Ultime News

8 Ott 2025 Cimitero, realizzati nuovi impianti
per l’illuminazione votiva
8 Ott 2025 Tenta di evadere durante sosta in
autogrill, fermato dagli agenti
8 Ott 2025 Allagamenti parcheggio scuola
Corte, interrogazione di Ghidotti
8 Ott 2025 Largo Moreni, riaperta
completamente la rotatoria
8 Ott 2025 Emergenza trasporto studenti,
Mariani convoca riunione urgente
Scompenso cardiaco, nuove linee d’azione nel policy paper

ROMA (ITALPRESS) – In Italia lo scompenso cardiaco interessa circa un milione di persone ed è la prima causa di ospedalizzazione negli over 65. Per affrontare le principali criticità legate a una patologia in costante crescita è stato presentato a Roma il policy paper “Verso un piano nazionale per lo Scompenso Cardiaco”. Nel corso dell’iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di AstraZeneca Italia, Roche Diagnostics e Bayer Italia, sono stati illustrati i risultati del documento elaborato dal Gruppo di Lavoro dedicato.
