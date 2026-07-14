“Gli Straordinari”, Carlo Cracco ospite della settima edizione targata Casapoint

Martedì 15 settembre, dalle 20.30, avrà luogo al teatro Filo di Cremona la settima edizione de Gli Straordinari, evento benefico a favore della Fondazione Giorgio Conti firmato Casapoint.

Quest’anno la manifestazione vedrà ospite Carlo Cracco che oltre essere uno Chef pluripremiato, è presidente e fondatore dell’Associazione Maestro Martino, l’organizzazione no-profit che promuove la formazione delle future generazioni di professionisti della ristorazione e valorizza la filiera agroalimentare italiana.

Nel corso degli anni ha guidato ristoranti tra i più prestigiosi d’Italia, diventando uno dei volti più riconoscibili della ristorazione grazie a programmi televisivi di successo e alla pubblicazione di libri che raccontano la sua filosofia culinaria.

Nel corso di una serata ricca di sorprese, saliranno sul palco anche Gian Luigi Sarzano, imprenditore, scrittore e coach tra i più importanti d’Italia, leader nel settore comunicazionale e commerciale, consulente di personaggi, imprenditori e sportivi (è autore di “Mettici tutto il cuore. Fai della tua vita un capolavoro” e “Comunica, è gratis”, usciti con Mondadori), e Paolo Feroldi, presidente di Gruppo Casapoint.

L’iniziativa annuale Gli Straordinari, che ogni anno premia una figura capace di ispirare gli spettatori con il racconto di esperienze straordinarie, è nata da Casapoint (gruppo di agenzie immobiliari nato a Cremona e oggi presente in 7 province tra Lombardia ed Emilia Romagna con oltre venti punti vendita) e vanta sei edizioni di grande successo grazie ad ospiti nazionali ed internazionali: Massimiliano Sechi, campione mondiale di videogiochi e mental coach, nato con una grave malformazione agli arti, Danilo Callegari, avventuriero protagonista del programma tv “Extreme Adventures” su Dmax, Angelo Valente, 4 volte campione mondiale di kick boxing, Paolo Ruggeri, imprenditore internazionale, formatore e autore di libri da centinaia di migliaia di copie vendute, Mogol, il più grande autore di testi di canzoni della storia della musica italiana e Antonio Cabrini, leggenda del calcio italiano.

L’intero incasso della serata, come di consueto, andrà alla Fondazione Giorgio Conti, realtà da più di trent’anni in aiuto a famiglie di bambini affetti da gravi malattie. L’evento è stato reso possibile anche grazie al supporto di importanti sponsor: oltre a Casapoint, figurano Studio Nexus – Avvocati e commercialisti, Saib e Nuova Co.Ro.Fer..

I biglietti dell’evento sono disponibili al prezzo di 15 euro presso tutte le agenzie Casapoint. Per informazioni e prenotazioni di biglietti: 333 8069641 (anche WhatsApp).

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