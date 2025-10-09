Era il compleanno del figlio, ma aveva il divieto di avvicinarsi alla ex moglie. Incurante della misura, l’imputato si era presentato davanti alla porta di casa. “L’ha sfondata ed è entrato”, ha raccontato la sua ex compagna, presunta vittima di episodi di maltrattamento per cui è in corso un procedimento penale che sarà celebrato il prossimo 4 novembre. Oggi il processo verteva sulla violazione della misura, reato per cui l’uomo è stato condannato ad una pena di sei mesi. Il pm onorario aveva chiesto un anno.

Sara Pizzorni

