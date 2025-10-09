Cronaca
Vìola i divieti per il compleanno
del figlio. Ex marito condannato
Era il compleanno del figlio, ma aveva il divieto di avvicinarsi alla ex moglie. Incurante della misura, l’imputato si era presentato davanti alla porta di casa. “L’ha sfondata ed è entrato”, ha raccontato la sua ex compagna, presunta vittima di episodi di maltrattamento per cui è in corso un procedimento penale che sarà celebrato il prossimo 4 novembre. Oggi il processo verteva sulla violazione della misura, reato per cui l’uomo è stato condannato ad una pena di sei mesi. Il pm onorario aveva chiesto un anno.
Sara Pizzorni
