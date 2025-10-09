Ultime News

9 Ott 2025 Vìola i divieti per il compleanno
del figlio. Ex marito condannato
9 Ott 2025 Salami come rifiuti abbandonati
Individuata ditta responsabile
9 Ott 2025 Controllo del territorio, vasto
dispiegamento dell'Arma a Torre
9 Ott 2025 Clienti aggressivi e molesti
nel bar. Risarcito il titolare
9 Ott 2025 Viaggio in Sardegna inesistente
Cliente truffata, 46enne condannata
Cronaca

Vìola i divieti per il compleanno
del figlio. Ex marito condannato

Era il compleanno del figlio, ma aveva il divieto di avvicinarsi alla ex moglie. Incurante della misura, l’imputato si era presentato davanti alla porta di casa. “L’ha sfondata ed è entrato”, ha raccontato la sua ex compagna, presunta vittima di episodi di maltrattamento per cui è in corso un procedimento penale che sarà celebrato il prossimo 4 novembre. Oggi il processo verteva sulla violazione della misura, reato per cui l’uomo è stato condannato ad una pena di sei mesi. Il pm onorario aveva chiesto un anno.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...