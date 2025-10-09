“Questa mattina ho incontrato con grande piacere il nuovo direttore di Cremona Solidale, Stefano Gariano, unitamente alla Presidente Maria Luisa Rocca e alla DIrezione (era presente la direttrice sanitaria Simona Gentile, ndr), un’azienda del territorio che in Lombardia rappresenta un esempio di integrazione e di continuità assistenziale garantita tutti i giorni ai cittadini del territorio cremonese”.

Così il consigliere regionale della Lega Riccardo Vitari, che spiega: “Regione Lombardia a guida Lega è da sempre vicina alle fasce più fragili e vulnerabili del nostro territorio, come pure a tutti i professionisti del settore sanitario e sociosanitario che, come nel caso di Cremona Solidale, accompagnano i cittadini presi in carico con interventi mirati al mantenimento e al recupero del proprio benessere”.

“Questa azienda per il territorio lombardo”, prosegue il consigliere leghista, “in ragione anche della sua natura pubblica è motivo di orgoglio perché assicura una intera filiera di servizi dedicata agli anziani che rappresentano una risorsa per la comunità e per le nuove generazioni: offre servizi ambulatoriali SSN accreditati da Regione Lombardia, Clinica Cure Intermedie, Rsa, Centri diurni integrati, Comunità alloggio anziani, C.A.S.A, e servizi domiciliari (C-DOM, RSA aperta e SAD).

“Cremona Solidale ha inoltre sviluppato negli ultimi anni specifici percorsi dedicati al tema dell’Alzheimer ed alle demenze, costruendo anche su questo una filiera ricca di expertise e di professionalità a servizio del territorio, da valorizzare in ogni sua componente e che rappresentano il potenziale per l’implementazione di ulteriori nuovi servizi, preziosi per tutto il nostro territorio”.

“Realtà come quella cremonese sono fondamentali perché forniscono un supporto specializzato per la salute e la cura quotidiana, garantiscono sicurezza e un ambiente protetto, contrastano l’isolamento sociale tramite attività e socializzazione, offrono sollievo ai familiari e caregiver e permettono agli anziani di mantenere l’autonomia e una migliore qualità di vita”, conclude Vitari.

