I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato due uomini entrambi 28enni, senza fissa dimora, uno dei quali con precedenti di polizia a carico, perché ritenuti responsabili di furto e tentato furto in due supermercati rispettivamente di Castelleone e Crema. Giovedì, verso le 14.30, la pattuglia della Radiomobile si trovava nei pressi dell’Ipercoop di Crema ed era stata allertata da personale della vigilanza del supermercato che un soggetto, di cui era stata fornita una precisa descrizione, era scappato dopo avere tentato di rubare della merce.

Infatti, era stato bloccato alle casse e, quando gli era stato chiesto di aprire lo zaino, era scappato verso l’esterno di corsa lasciando i prodotti che aveva cercare di portare via. I Carabinieri avevano notato poco prima nel parcheggio un’auto con un uomo a bordo che sembrava in attesa di qualcuno e hanno collegato i due fatti. Hanno cercato l’auto in questione, vedendola in via Europa. L’hanno raggiunta e fermata sulla SP 235 nei pressi di Bagnolo Cremasco e hanno identificato i due occupanti nei due 28enni. Ed il passeggero corrispondeva alla descrizione fornita dagli addetti alla vigilanza del supermercato e, per tale motivo, sono stati perquisiti.

Nel bagagliaio dell’auto hanno trovato quattro zaini vuoti ed un ingente quantitativo di prodotti per la cura della persona di vario genere di cui i due uomini non hanno saputo giustificare il possesso. Accompagnati in caserma, i Carabinieri hanno accertato che, nell’Ipercoop di Crema, uno dei due era stato seguito tra le corsie ed era stato visto mettere nello zaino molti prodotti per la cura della persona, per un valore di quasi 250 euro, arrivando alle casse e riuscendo scappare quando era stato fermato. Sull’auto avevano numerosi altri prodotti per la cura della persona e, dopo varie ricerche, i militari hanno scoperto che i due, poco prima, avrebbero commesso un furto in un supermercato di Castelleone dove si sarebbero impossessati di prodotti per un valore di circa 2.500 euro.

Infatti, dalla visione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza dell’esercizio commerciale di Castelleone, si è visto che i due si sarebbero impossessati di tutta quella merce, allontanandosi con l’auto di cui avevano la disponibilità. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai responsabili dei due negozi, mentre i due 28enne sono stati denunciati per il tentato furto al supermercato di Crema e per il furto al supermercato di Castelleone.

