La Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, il Comune di Cremona e la Destination Management Organization Visit Cremona hanno concluso la propria partecipazione al TTG Travel Experience 2025, tenutosi a Rimini da mercoledì 8 a venerdì 10 ottobre 2025.

Il TTG rappresenta uno dei principali marketplace del turismo in Italia e uno dei più importanti appuntamenti europei dedicati alla promozione e alla commercializzazione dell’offerta turistica. L’evento ha riunito operatori del settore e istituzioni, offrendo un contesto strategico per costruire nuove relazioni professionali e rafforzare il posizionamento competitivo delle destinazioni italiane.

La delegazione cremonese, presente all’interno dello stand di Regione Lombardia, punto di riferimento per gli operatori interessati all’offerta turistica del territorio, ha incontrato buyer e operatori internazionali, rafforzando la presenza della destinazione nei principali circuiti turistici nazionali ed internazionali.

Nel corso delle tre giornate si sono svolti numerosi incontri B2B con operatori provenienti non solo dall’Italia, ma anche dagli Stati Uniti, Svezia, Germania, Danimarca, Brasile, Croazia e Giappone. Un’agenda fitta di appuntamenti che ha permesso di presentare l’offerta turistica integrata del territorio cremonese e di avviare nuovi contatti commerciali, con particolare interesse per il turismo culturale, musicale e slow.

Sono stati promossi i principali prodotti turistici e culturali del territorio provinciale, con particolare attenzione a Cremona città della musica e il suo patrimonio liutario Unesco, agli itinerari lungo il Po e percorsi di turismo lento e cicloturistico, i castelli, dimore storiche e percorsi d’arte, il turismo culturale e artigianale, con focus su eventi e produzioni artigiane identitarie.

La partecipazione, condivisa con gli operatori privati del territorio – tra cui il Consorzio InCremona e Cremona Hotels – ha confermato l’efficacia di un approccio integrato pubblico-privato, capace di valorizzare in modo coordinato le eccellenze della provincia e di promuovere la destinazione Cremona su scala internazionale.

Un vero lavoro di squadra che ha promosso in modo coordinato Cremona e la sua provincia, mettendone in risalto l’identità culturale, musicale, artigianale e naturalistica, elementi che rendono unico il nostro territorio.

“La partecipazione al TTG – dichiara Luca Burgazzi, Assessore al Turismo del Comune di Cremona – rappresenta un passaggio fondamentale per proseguire il percorso di promozione integrata della nostra destinazione. Con queste iniziative vogliamo continuare a raccontare Cremona come un luogo autentico, dove cultura, liuteria e accoglienza si intrecciano in un’esperienza di viaggio distintiva e di qualità”.

Gian Domenico Auricchio, Presidente della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, sottolinea: “La partecipazione alla Fiera di Rimini, grazie all’ospitalità di Regione Lombardia e anche alla preziosa collaborazione del Comune di Cremona e di Reindustria, è stata un’occasione strategica per lo sviluppo dell’intero settore turistico provinciale e ha confermato il ruolo fondamentale della Camera di Commercio nel sostenere e promuovere la competitività del territorio. La Camera di Commercio era presente nella collettiva anche un proprio stand dove è stato possibile promuovere in maniera integrata le realtà di Cremona, Mantova e Pavia”.

