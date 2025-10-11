Doppio appuntamento nel weekend, alle 19:30 su CR1, con lo spazio di approfondimento “24minuti”, condotto da Simone Bacchetta. Nella prima serata si parla dei diritti dei consumatori con Anna Rea, presidente di Adoc (Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori).

Consumatori, quali diritti?” il titolo della puntata, in cui si mettere a fuoco la discrepanza tra i diritti formalmente riconosciuti e quelli invece di cui realmente beneficia. Pensiamo alla sanità con l’ultimo, impietoso, rapporto Gimbe ma non solo, sanità diventata per certi versi un privilegio più che un diritto universalmente riconosciuto.

E ancora: discuteremo di un carrello della spesa che cresce sempre di più, del costo dei libri scolastici con alcune novità (interessanti) alle viste per chi ha figli in età scolare; del telemarketing selvaggio con le ultime disposizioni dell’Agcom e di assicurazioni.

Domenica invece i temi al centro della puntata saranno l’alimentazione e le fake news che circolano in merito; la nuova piramide alimentare della Dieta mediterranea con le ultime modifiche introdotte dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) e del digiuno intermittente.

E lo faremo con il professor Francesco Sofi, direttore della struttura organizzativa dipartimentale dedicata alla nutrizione presso Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze e membro della Sinu.

© Riproduzione riservata