Ultime News

11 Ott 2025 Viabilità Largo Moreni, Novità
a Cremona deposita interrogazione
11 Ott 2025 L'assessore Canale alla conferenza
sulla sicurezza urbana del PD Lombardia
11 Ott 2025 Sfratti in calo, ma
aumentano le esecuzioni
11 Ott 2025 Mezza Maratona di Cremona
è già boom di iscrizioni
11 Ott 2025 Controlli dei Carabinieri, scattati
due ordini di allontanamento
Video Pillole

Festa dell’ottimismo, Funaro “Firenze ha nel dna pace e confronto”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La festa dell’ottimismo è un momento di confronto importante tra visioni anche contrapposte. Firenze ha nel suo dna l’incontro, anche nei momenti più complessi, lo abbiamo dimostrato in diverse occasioni. Firenze ha la pace, il confronto, l’incontro nelle sue tradizioni”. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Sara Funaro, a margine della Festa dell’ottimismo de “Il Foglio”, organizzata nel capoluogo toscano.

