Ultime News

11 Ott 2025 STRADIVARIfestival: lunedì 13 ottobre
Capuçon, Soltani e Fujita
11 Ott 2025 Nuovo defibrillatore a Cr.Forma:
dono del Rotary Cremona Po
11 Ott 2025 FAI, beni aperti in città: fila
al “Campus Città di Cremona”
11 Ott 2025 Presentato il nuovo gruppo
provinciale di “Noi Moderati”
11 Ott 2025 Alle Ancelle nasce l’Unità Operativa
di Cure Palliative Domiciliari
Video Pillole

Medicina Top – 11/10/2025

MILANO (ITALPRESS) – Artrite e artrosi, gli ultimi progressi nella ricostruzione mammaria e il legame tra ambiente urbano e benessere: sono i temi della sessantacinquesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Carlo Selmi, responsabile di Unità Operativa di Reumatologia e del laboratorio di Autoimmunità e Metabolismo dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano; Maurizio Ressa, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica dell’Istituto dei Tumori di Bari; Valeria Lorenzelli architetto, urbanista.

fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...