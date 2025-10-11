Ultime News

11 Ott 2025 STRADIVARIfestival: lunedì 13 ottobre
Capuçon, Soltani e Fujita
11 Ott 2025 Nuovo defibrillatore a Cr.Forma:
dono del Rotary Cremona Po
11 Ott 2025 FAI, beni aperti in città: fila
al “Campus Città di Cremona”
11 Ott 2025 Presentato il nuovo gruppo
provinciale di “Noi Moderati”
11 Ott 2025 Alle Ancelle nasce l’Unità Operativa
di Cure Palliative Domiciliari
Politica

Presentato il nuovo gruppo
provinciale di “Noi Moderati”

La squadra provinciale del partito popolare europeo "Noi moderati"

Presentata ufficialmente la squadra del gruppo provinciale “Noi Moderati”. Nella mattinata di venerdì 10 ottobre, in Piazza Duomo a Crema, sono stati annunciati i membri del gruppo dirigente:

  • Simone Beretta, Commissario e responsabile provinciale Enti locali e partecipate;
  • Giorgio Everet, Coordinatore di Cremona e del cremonese;
  • Arch. Enzo Bettinelli, Coordinatore Crema e responsabile provinciale del Piano di gestione del territorio;
  • Dott. Giovanni Palumbo, Responsabile cremasco e Responsabile provinciale economia e finanza;
  • Paola Fumagalli, Responsabile provinciale donne e responsabile del turismo e della comunicazione social media;
  • Ferdinando Sudati, Responsabile per la sanità e welfare provinciale;
  • Fazio Sebastiano, Responsabile Movimento pensionati provinciale;
  • Gianmario Beluffi e Guido Borsella, Responsabili provinciali categorie economiche;
  • Arch. Paolo Scotti, Segretario organizzativo provinciale;
  • Avv. Giorgio Lazar e Avv.ssa Marilena Gigliotti, Responsabili provinciali Giustizia e sicurezza.

Gli obiettivi

“Noi Moderati cremonesi siamo pronti a fare fino in fondo la nostra parte per ridare nuova dignità alla politica per riavvicinare i cittadini a farsi interpreti del loro futuro. Mentre si stanno organizzando dei convegni, uno sulla riforma della giustizia, uno sulla sicurezza e non ultimo uno per presentare la nostra visione strategica per la crescita socio economica della provincia di Cremona. La prima fase sarà però soprattutto concentrata a fare conoscere e apprezzare la nostra presenza di moderati nel centrodestra e al fine di organizzare su tutto il territorio una presenza più significativa considerato che da quando siamo scesi in campo le prime risposte e i primi riconoscimenti politici non sono tardati ad arrivare. Siamo un partito molto legato alla proposta, al confronto e alla condivisione con chiunque abbia a cuore la centralità della persona e gli interessi generali che sono la nostra priorità; siamo un partito di centrodestra popolare, liberale-riformista ed europeista che si ispira a valori cristiani”, spiegano i vertici provinciali di Noi Moderati.

Nelle prossime ore è prevista infine la nomina del responsabile del movimento giovanile provinciale.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...