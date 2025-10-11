Presentata ufficialmente la squadra del gruppo provinciale “Noi Moderati”. Nella mattinata di venerdì 10 ottobre, in Piazza Duomo a Crema, sono stati annunciati i membri del gruppo dirigente:

, Segretario organizzativo provinciale; Avv. Giorgio Lazar e Avv.ssa Marilena Gigliotti, Responsabili provinciali Giustizia e sicurezza.

Gli obiettivi

“Noi Moderati cremonesi siamo pronti a fare fino in fondo la nostra parte per ridare nuova dignità alla politica per riavvicinare i cittadini a farsi interpreti del loro futuro. Mentre si stanno organizzando dei convegni, uno sulla riforma della giustizia, uno sulla sicurezza e non ultimo uno per presentare la nostra visione strategica per la crescita socio economica della provincia di Cremona. La prima fase sarà però soprattutto concentrata a fare conoscere e apprezzare la nostra presenza di moderati nel centrodestra e al fine di organizzare su tutto il territorio una presenza più significativa considerato che da quando siamo scesi in campo le prime risposte e i primi riconoscimenti politici non sono tardati ad arrivare. Siamo un partito molto legato alla proposta, al confronto e alla condivisione con chiunque abbia a cuore la centralità della persona e gli interessi generali che sono la nostra priorità; siamo un partito di centrodestra popolare, liberale-riformista ed europeista che si ispira a valori cristiani”, spiegano i vertici provinciali di Noi Moderati.

Nelle prossime ore è prevista infine la nomina del responsabile del movimento giovanile provinciale.

