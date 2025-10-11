Ultime News

Politica

Viabilità Largo Moreni, Novità
a Cremona deposita interrogazione

I disagi al rondò di Largo Moreni tornano al centro del dibattito politico. Alessandro Portesani e Cristiano Beltrami, capogruppo e consigliere della lista Civica Novità a Cremona, hanno depositato un’interrogazione a Sindaco e Giunta sulla caotica situazione che ancora si registra nella parte sud della città.

“Già nei primi giorni successivi alla riapertura, appunta Portesani, numerosi cittadini hanno segnalato disagi e situazioni di pericolo nello svincolo di via del Porto e nell’immissione in via Portinari del Po, punti in cui si concentrano le maggiori criticità del nuovo assetto viario; in particolare, vengono segnalate manovre difficoltose e bruschi rallentamenti dovuti a corsie di immissione troppo strette, visibilità ridotta e segnaletica orizzontale poco chiara. Nelle ore di punta, dichiara inoltre Portesani ,  si registrano lunghe code di veicoli fino al ponte sul Po, con gravi rallentamenti per chi proviene da via del Porto o tenta di immettersi verso via Portinari del Po”.

“Molti residenti della zona, incalza Beltrami, lamentano un peggioramento complessivo della sicurezza e della fluidità del traffico, chiedendo all’Amministrazione di verificare la funzionalità effettiva dell’opera e l’idoneità delle soluzioni adottate.

“Chiediamo nel nostro atto , dice Alessandro Portesani, se a lavori conclusi, sia stato eseguito il collaudo tecnico-funzionale della nuova rotatoria, con specifico riferimento agli svincoli di via del Porto e via Portinari del Po; ed inoltre vogliamo dati certi da parte dell’amministrazione comunale  se siano stati effettuati sopralluoghi serali e notturni per verificare l’adeguatezza dell’illuminazione pubblica e della visibilità della segnaletica orizzontale e verticale e  se l’Amministrazione ritenga adeguata la geometria delle corsie di accesso e di immissione nei due svincoli sopra indicati, considerata la ridotta larghezza della carreggiata e la difficoltà di manovra segnalata dagli utenti”.

“Ed inoltre, aggiunge Cristiano Beltrami, vorremmo messi essere al corrente se siano previste verifiche sistematiche di sicurezza stradale e di scorrimento del traffico nel primo periodo di esercizio dell’opera, per valutare eventuali correttivi progettuali o modifiche alla segnaletica; nonché  se, alla luce delle criticità riscontrate, l’Amministrazione intenda potenziare l’illuminazione pubblica e migliorare la leggibilità della rotatoria, in particolare nei punti di accesso da via del Porto e via Portinari del Po”.

