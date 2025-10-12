Il dolore di una famiglia, il dolore di una comunità, il dolore anche di un sindaco che rappresenta quella comunità ma che, al di là del ruolo istituzionale, conosce bene la famiglia di Elis Bardella, improvvisamente spentosi a 32 anni. Valeria Patelli, come tutte le mattine, molto presto anche domenica era andata alla “Dolce Follia” per fare colazione, trovando il locale chiuso e le auto dei Carabinieri.

“L’ho scoperto così ed è uno strazio immenso, perché conosco bene la famiglia Bardella, siamo amici. A loro tutta la mia vicinanza: loro perdono un figlio, e non credo esista dolore più grande. Noi come comunità perdiamo un ragazzo molto conosciuto e stimato – spiega il sindaco -. Era un lavoratore instancabile, fare quel mestiere, ossia gestire il laboratorio della pasticceria di famiglia, impone orari che non sono per tutti. Ma Elis lavorava tutti i giorni e tutte le notti, con passione, si metteva all’opera”.

Calvatone è sotto choc: il funerale è stato fissato per martedì alle ore 14.30 alla chiesa parrocchiale. Lunedì alle 18.30 nell’abitazione dei Bardella, sopra il negozio, il Rosario in suffragio di Elis. Lascia il papà Maurizio e la mamma Lucilla, oltre al fratello maggiore Michael. Maurizio e famiglia sono molto conosciuti in paese: non solo perché il loro è un locale storico e molto apprezzato, ma anche per le battaglie portate avanti, in questi mesi, dopo la chiusura del ponte che ha fortemente danneggiato diverse attività economiche.

Anche la Pro Loco di Calvatone, la Bedriacum, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di un giovane di appena 32 anni, di fatto morto nel sonno: quando la madre ha provato a svegliarlo, dopo avergli concesso qualche ora in più del solito (come detto, di notte la famiglia Bardella si mette all’opera per offrire prodotti freschi sin dal mattino), si è accorta che Elis non rispondeva più. La chiamata al marito, ai soccorsi, ma per il 32enne non c’è stato nulla da fare. E per Calvatone è un giorno buio tenebra.

Giovanni Gardani

