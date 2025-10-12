Stasera alle 20:30 torna “Cosa bolle in pentola”, il programma di cucina di CR1 sul canale 19. Silvia Galli vi farà conoscere i gelati salati alla gelateria “24 Gusti” di Porta Romana a Cremona.

Il gelato salato, o gelato gastronomico, è una versione di gelato pensata per essere inserita in piatti salati, sfruttando l’equilibrio tra zucchero e gli altri ingredienti, come ad esempio il Gorgonzola Auricchio utilizzato per la ricetta di stasera e servito con fette di polenta. Un gelato, quello gastronomico che può essere degustato tutto l’inverno.

