Roseto prova a chiuderla, la Juvi la riapre e la porta a casa. Partita in equilibrio per tre quarti, strappo Liofilchem fino al +12, poi Cremona cambia faccia e nel finale punto a punto la Ferraroni mette la testa avanti e non la molla più: 91-92 al PalaMaggetti, ritorno alla vittoria con il “trentello” di Billy Garrett a dettare la rotta. E con Panni e Bartoli a firmare i possessi pesanti, Allinei in doppia cifra. Segnale forte in trasferta e classifica che riprende a muoversi.

La Juvi entra con energia e idee chiare: servono due punti e una prova di maturità contro un’avversaria alla portata. La frazione scorre in equilibrio, con Roseto avanti di un possesso per quasi tutto il periodo. Nell’ultimo giro d’orologio i padroni di casa piazzano il 5-0 che spacca il parziale e fissano il 25-20 alla prima sirena. Juvi trascinata dal trio Bartoli–Allinei–Garrett, tutti a quota 6. Dall’altra parte gli americani fanno la voce grossa: 9 per Robinson e 7 per Cannon.

Si riparte con Roseto subito a +7, ma la Juvi risponde colpo su colpo: 7-0 e parità a 27. Cremona esaurisce presto il bonus (meno di cinque minuti) e gli abruzzesi tornano a muovere il punteggio anche a cronometro fermo. L’ex oroamaranto Sabatino accende il PalaMaggetti con 15 nel solo quarto. La Ferraroni però resta dentro la partita: Del Cadia firma due punti e una stoppata, poi il capitano Alessandro Panni mette la giocata che accorcia e manda tutti all’intervallo sul 49-48. Tre gigliati in doppia cifra già a metà: Bartoli 12, Allinei 10, Garrett 14.

L’equilibrio regge a lungo. Roseto chiude gli spazi, nega linee di penetrazione e prova a colpire appena la Juvi esita. Il break lo firmano Cinciarini e Cannon che scavano il solco fino al 69-57, massimo vantaggio locale. Cremona prova a restare agganciata ma non trova continuità nelle esecuzioni. La frazione si chiude con i padroni di casa avanti 75-66.

Nel momento più delicato della serata Luca Bechi alza la voce in panchina. La scossa non produce effetti immediati, ma a metà frazione la Juvi cambia marcia: difesa più dura, corsa in transizione, possessi puliti. Il rientro è di quelli pesanti, fino al -3 (81-78). Alessandro Panni si prende responsabilità e ritmo, guida la riscossa, mentre Billy Garrett continua a colpire con continuità. Al 37’ arriva la parità dalla lunetta di Garrett (85-85). Finale punto a punto: la Ferraroni mette la testa avanti sull’89-90 e ci resta fino all’ultimo giro di lancette, proteggendo il ferro con determinazione. Sirena sul 91-92. Vittoria in trasferta che pesa. Garrett è MVP senza discussioni: 30 punti “tondi” con 4/5 da due, 4/6 da tre, 10/10 ai liberi e 35 di valutazione. Bene Panni a 18 e Bartoli a 15, solido Gregorio Allinei in doppia cifra (10).

Cristina Coppola

