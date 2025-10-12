Marcia della Pace e delle Fraternità tra le più partecipate degli ultimi anni per dire basta alle guerre e ai conflitti in corso in diverse aree del mondo: per gli organizzatori si è raggiunto il record del 2001, 200mila presenze da tutta Italia, nel solco del messaggio lanciato nel 1961 da Aldo Capitini.

Una Marcia della Pace che parla anche cremonese. Otto i pullman provenienti dalla provincia di Cremona, organizzati tra gli altri da Tavola della pace di Cremona, Tavola della pace Oglio Po, Arci, Anpi, Cgil, Amici di Emmaus, PersonaAmbiente. Presenti anche le forze politiche di Alleanza Verdi Sinistra e del Movimento 5 Stelle, studenti, oltre a diversi attivisti e che hanno partecipato alle tante iniziative organizzate a Cremona nelle ultime settimane, tra cui le donne del gruppo “Cessate il Fuoco”.

A rappresentare la Provincia di Cremona, c’era il vicepresidente Luciano Toscani; per il Comune capoluogo, l’assessore alle Politiche Sociali del comune capoluogo Marina Della Giovanna e i consiglieri comunali di Sinistra per Cremona Rosita Viola e Lapo Pasquetti. E ancora: il sindaco di Persico Dosimo Giuseppe Bignardi, la vicesindaco di Paderno Ponchielli Simona Ravasi, la sindaca di Piadena Drizzona Francesca Ferrari, l’assessore Franco Bordo di Crema. Ha fatto parte della delegazione cremonese anche il portavoce del Presidente della Provincia, Gianluca Savoldi.

L’Amministrazione provinciale, guidata dal presidente Roberto Mariani, ha collaborato con altri enti locali e istituzioni del territorio — comuni, associazioni, organizzazioni non governative — per promuovere la partecipazione dei cittadini cremonesi alla Marcia.

“Abbiamo voluto oggi portare la vicinanza delle istituzioni cremonesi alle tante persone che spontaneamente da tanti comuni della nostra provincia hanno deciso di partecipare alla marcia, mossi dalla voglia di vedere realizzata la pace, la fratellanza, la giustizia, per i troppi scenari nel mondo in cui tutto questo manca”, ha dichiarato Toscani. “Non poteva esserci occasione migliore, proprio oggi, per parlare di pace. Siamo contenti di esserci, come ci hanno esortati in molti al passaggio del nostro gonfalone affinchè anche le istituzioni siano vicine ai sentimenti migliori oggi espressi dalla società civile con questa enorme presenza da ogni parte d’Italia. Abbiamo quindi voluto testimoniare il nostro impegno a favore della pace e abbiamo voluto farlo scendendo in piazza insieme ai nostri concittadini”.

Una delegazione di Cremona, tra l’altro, aveva già preso parte a Perugia alla tre giorni “Assemblea dell’ONU dei popoli”, che ha preceduto la Marcia della Pace, con Marco Pezzoni, Bruna Petrini, Michele Arisi e Matteo Lodigiani.

© Riproduzione riservata