Ultime News

12 Ott 2025 Willis trascina la Vanoli
alla vittoria con Sassari
12 Ott 2025 In 200mila alla Marcia Perugia
Assisi: presente anche Cremona
12 Ott 2025 Juvi vince in rimonta a Roseto
Garrett trascina con 30 punti
12 Ott 2025 Successo per la 16a Mostra
Micologica Città di Cremona
12 Ott 2025 "Ruote d'epoca" del
Cavec a CremonaDue
Cronaca

"Ruote d'epoca" del
Cavec a CremonaDue

Seconda edizione dell’evento Ruote d’epoca nella giornata di oggi al Centro Commerciale CremonaDue di Gadesco Pieve Delmona, organizzato dal Cavec (il Club Amatori Veicoli d’Epoca di Cremona).

La carovana d’auto d’epoca è partita in mattinata, raggiungendo il centro commerciale, dove i veicoli sono stati messi in esposizione.

Nel pomeriggio, poi, sono state effettuate prove di abilità cronometrica aperte a tutti nel parcheggio del centro commerciale, con in premio buoni spesa. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni.

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...