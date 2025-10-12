Cronaca
"Ruote d'epoca" del
Cavec a CremonaDue
Seconda edizione dell’evento Ruote d’epoca nella giornata di oggi al Centro Commerciale CremonaDue di Gadesco Pieve Delmona, organizzato dal Cavec (il Club Amatori Veicoli d’Epoca di Cremona).
La carovana d’auto d’epoca è partita in mattinata, raggiungendo il centro commerciale, dove i veicoli sono stati messi in esposizione.
Nel pomeriggio, poi, sono state effettuate prove di abilità cronometrica aperte a tutti nel parcheggio del centro commerciale, con in premio buoni spesa. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni.
