Nell’ambito del progetto di prevenzione dei rischi per la salute, giovedì 23 ottobre alle 20.45 nel Centro Futuro Salute di Casalmorano – Piazza IV Novembre, si svolgerà un incontro sulla prevenzione degli incidenti domestici.

L’incontro informativo rientra nel progetto dei Gruppi di cammino, promosso dall’Ats Val Padana, dove, oltre all’ attivazione di un gruppo locale che svolge camminate settimanali, vengono proposte serate per favorire lo sviluppo di sani stili di vita.

L’argomento sarà presentato dalla dott.ssa Maria Grazia Ruini, della sezione Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali dell’Ats Val Padana.

Gli infortuni domestici riguardano tutte le fasce di età, particolarmente bambini ed anziani, e rappresentano un fenomeno rilevante per la sanità pubblica per le conseguenze anche gravi che ne possono derivare.

In molti casi gli incidenti domestici si verificano a causa di distrazione, scarsa consapevolezza delle proprie capacità di reazione, scarsa conoscenza e/o inosservanza delle norme di sicurezza.

Durante la serata saranno oggetto della presentazione tematiche legate alla prevenzione e al contrasto alle patologie croniche, con un focus sulla prevenzione degli incidenti domestici, al fine di fare conoscere i principali fattori di rischio in ambito domestico e per i quali saranno dati consigli utili per limitare il rischio di incidenti tra le mura domestiche e rendere l’abitazione un posto più sicuro.

Più in generale: è meglio evitare di camminare scalzi o in casa solo con calze e non usare il cellulare mentre si svolgono altre attività.

Conoscere i fattori di rischio e conoscersi, è un valido aiuto sul cammino della prevenzione e ciò era ed è lo scopo primario dell’iniziativa promossa da Futuro Salute col patrocinio del Comune di Casalmorano.

