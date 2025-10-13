Solidarietà da parte del Consiglio comunale di Cremona al consigliere Lapo Pasquetti in merito all’aggressione subita nel maggio scorso. La vicinanza dei colleghi è stata espressa nel corso della seduta di lunedì, con l’approvazione di una mozione – 20 i voti a favore, 8 gli astenuti (i consiglieri che si sono astenuti hanno confermato piena solidarietà al collega Pasquetti ma hanno espresso perplessità su alcuni passaggi della mozione) – presentata dalla capogruppo del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle-Cremona Cambia Musica, Paola Tacchini.

“Il consigliere comunale del gruppo Sinistra Italiana sarebbe stato vittima di una tentata aggressione durante lo svolgimento di un presidio nell’ambito della campagna referendaria tenutosi sabato 17 maggio in corso Campi” si leggeva nel documento approvato.

Pasquetti, nella circostanza illustrata, era stato “insultato da un cittadino che in prima battuta inveiva professandosi fascista e a seguito della replica del consigliere stesso minacciava di dargli un pugno avvicinandosi in modo aggressivo”.

Il consiglio comunale, approvando il documento, ha espresso “la più severa e categorica censura per quanto accaduto e la più completa e incondizionata solidarietà al consigliere Lapo Pasquetti” e si è impegnato a “continuare a vigilare, anche con la collaborazione con le forze dell’ordine, affinché l’esercizio democratico di ogni forma di proselitismo e di propaganda politica sia sempre sul nostro territorio”.

© Riproduzione riservata