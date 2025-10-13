Un futuro vicino, da afferrare con mano grazie a idee e progettazione: il Torriani, grazie alla vittoria del bando da 750mila, euro è pronto a realizzare il progetto del campus 4.0.

Il Torriani è una delle poche scuole lombarde e una delle 54 scuole italiane ad essersi aggiudicata il finanziamento che renderà realtà concreta, nella didattica quotidiana e nelle esperienze di Formazione Scuola Lavoro, il futuro di tutti i settori tecnologici della scuola superiore di via Lea Garofalo.

Tutto ciò significa che gli studenti del Torriani da settembre 2026 avranno a disposizione un campus che vedrà l’innovazione concretamente sperimentata grazie alle applicazioni dell’IA predittiva e generativa All’interno dei laboratori l’attività didattica sarà organizzata attraverso l’apprendimento pluridisciplinari.

In particolare, saranno quattro le aree interessate: ambiente, informativa e comunicazione AI, area fisica del suono, musica e innovazione artistica e infine robotica e automazione.

“Il progetto Campus per l’Istituto Torriani è un progetto molto complesso ma è allo stesso tempo anche molto ambizioso” commenta Roberto Polledri, referente liceo IIS Torriani. “Abbiamo strutturato i nostri progetti legati al Campus su cinque laboratori, che si andranno a costituire grazie al finanziamento del bando che abbiamo vinto. In questi cinque laboratori ci sarà spazio sicuramente per la tecnologia, dall’intelligenza artificiale alla chimica, al mondo della comunicazione”.

Per l’istituto e la provincia di Cremona una grande soddisfazione, come spiega Simona Piperno, dirigente dell’istituto: “È molto importante riuscire a rimanere al passo con i tempi: è la sfida della formazione in un contesto nel quale l’evoluzione è costante e gli apprendimenti si basano soprattutto nel momento in cui fanno riferimento all’intelligenza artificiale su innovazioni quasi quotidiane”.

La dirigente ha così sottolineato come la scuola si sia attivata per integrare nel curricolo di Istituto il Campus e il Manifesto dell’IA nella scuola che recepisce e dà un contesto culturale ed etico alle linee guida del Ministero dell’Istruzione nell’ambito della didattica con Intelligenza Artificiale.

Non un approccio teorico, ma una realtà fatta di ambienti e strumenti illustrati dai professori Roberto Polledri e Nicola Salti; un rendering 3d ha illustrato gli ambienti studiati dal prof. Davide Limoni.

Il presidente della provincia Roberto Mariani, il consigliere provinciale delegato Giovanni Gagliardi, il professor Giuseppe Bonavita dell’Ufficio Scolastico Territoriale, il Sindaco di Cremona Andrea Virgilio e l’Assessore all’Istruzione di Cremona Roberta Mozzi hanno portato il saluto, l’incoraggiamento, il plauso e il ringraziamento delle Istituzioni.

“È un finanziamento importante concesso dal Ministero per lo sviluppo di quello che è l’Istituto Toriani a livello laboratoriale e di officine” ha spiegato Mariani. “Ritengo assolutamente fondamentale questo e credo che davvero si sia fatto uno sforzo, un lavoro e poi l’Istituto stesso abbia un’attenzione particolare su questo”.

Per l’Ufficio Scolastico Territoriale, si tatta di un progetto che farà da traino all’intero territorio, come ha evidenziato Bonavita: “Un grande successo per il Torriani ma grande successo anche per il territorio. Grazie al gruppo di lavoro dell’istituto e grazie ai partner che hanno contribuito a questo tipo di progetto si è potuto costruire qualcosa di innovativo anche all’interno del nostro territorio”.

