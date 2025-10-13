Minacce, violenze e stalking: questi i reati contenuti nella denuncia di una 21enne di Cremona, contro il suo ex fidanzato, il rapper Faneto, nome d’arte Valentin Antonio Segura, classe 2004, di origini dominicane residente a Milano. In procura a Milano è aperto un fascicolo. Gli episodi contestati sono avvenuti nel milanese.

Intanto la giovane cremonese ha pubblicato sulle proprie pagine social numerosi post, documentando i lividi delle presunte violenze e i messaggi minatori. “Le storie le ho messe”, scrive la ragazza, “perché nessuna donna possa passare ciò che ho passato io, l’ho coperto per mesi e mesi, ma dopo continue minacce, anche dopo averlo lasciato e denunciato, è il momento di far valere la mia voce come quella di tante altre donne che hanno ancora paura e non riescono”.

Pesantissime le minacce che appaiono nei messaggi resi pubblici dalla ragazza: “Ricordati che morirai, non vali nulla, se farai girare il video sul web ti sgozzerò di persona. E se non ti farai trovare, me la prenderò con i tuoi”.

La ragazza, che oggi vive a Cremona con i genitori, ha inoltre accusato l’ex di aver provocato la morte del suo cane, investendolo con l’auto, e ha postato anche un video in cui si vede lei chiusa in bagno mentre il ragazzo da fuori urla e prende a calci la porta.

Dal canto suo, il rapper non ha risposto alle accuse, ma i suoi profili social sono stati chiusi. La sua casa discografica, la Trenches Records, ha diffuso un post in cui ha voluto rendere noto di dissociarsi “da ogni tipo di violenza sulle donne”, e ha annunciato che “il ricavato delle edizioni di Faneto sarà tutto donato ad associazioni contro la violenza sulle donne“.

A dicembre 2024 il rapper contava oltre 36 milioni di stream totali e 600mila ascoltatori mensili su Spotify. In seguito alle accuse mosse dalla ragazza, sui social è circolato anche un video che riprende alcuni ragazzi che a Milano tendono un “agguato” a Faneto mentre è a bordo della sua auto e lo picchiano fino a farlo fuggire.

S.P.

