Ultime News

13 Ott 2025 Basta infiltrazioni: finiti i lavori
al tetto del Palazzetto di Soresina
13 Ott 2025 "La fisica ai tempi del fascismo":
Curiuss in scena al Ghisleri
13 Ott 2025 Vigili del Fuoco, positivo
bilancio dell'open day
13 Ott 2025 Tassa di soggiorno, entro
l'anno frutterà 400mila euro
12 Ott 2025 Willis trascina la Vanoli
alla vittoria con Sassari
Spettacolo

"La fisica ai tempi del fascismo":
Curiuss in scena al Ghisleri

L'istituto Ghisleri

Venerdì 24 ottobre alle 21, l’Aula Magna dell’Istituto Ghisleri (viale Trento e Trieste 21, Cremona) ospiterà Alan Zamboni, noto divulgatore e storyteller scientifico conosciuto su YouTube come Curiuss, che porterà in scena lo spettacolo La fisica ai tempi del fascismo – Fermi e i ragazzi di via Panisperna.

L’appuntamento inaugura la stagione 2025/2026 del Gruppo Astrofili Cremonesi e lega teatro e divulgazione scientifica in un racconto che esplora esperimenti, scoperte e dilemmi morali di un’epoca inquieta.
Lo spettacolo è collegato al nuovo romanzo di Zamboni, L’atomo sfuggente (Mondadori, 2025), che approfondisce le stesse vicende scientifiche.

Negli anni Trenta, in un laboratorio di via Panisperna a Roma, un gruppo di giovani scienziati guidati da Enrico Fermi accese una scintilla che avrebbe illuminato il Novecento.

In un’Italia fascista, orgogliosa ma fragile, quei ragazzi non si limitarono a studiare l’atomo: lo sfidarono, lo decifrarono, lo piegarono.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...