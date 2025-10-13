Venerdì 24 ottobre alle 21, l’Aula Magna dell’Istituto Ghisleri (viale Trento e Trieste 21, Cremona) ospiterà Alan Zamboni, noto divulgatore e storyteller scientifico conosciuto su YouTube come Curiuss, che porterà in scena lo spettacolo La fisica ai tempi del fascismo – Fermi e i ragazzi di via Panisperna.

L’appuntamento inaugura la stagione 2025/2026 del Gruppo Astrofili Cremonesi e lega teatro e divulgazione scientifica in un racconto che esplora esperimenti, scoperte e dilemmi morali di un’epoca inquieta.

Lo spettacolo è collegato al nuovo romanzo di Zamboni, L’atomo sfuggente (Mondadori, 2025), che approfondisce le stesse vicende scientifiche.

Negli anni Trenta, in un laboratorio di via Panisperna a Roma, un gruppo di giovani scienziati guidati da Enrico Fermi accese una scintilla che avrebbe illuminato il Novecento.

In un’Italia fascista, orgogliosa ma fragile, quei ragazzi non si limitarono a studiare l’atomo: lo sfidarono, lo decifrarono, lo piegarono.

© Riproduzione riservata