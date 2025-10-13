Importante adesione all’appuntamento per sottoporsi alla visita senologica gratuita organizzata da A.P.O.M. Associazione Patologia Oncologica Mammaria ETS in collaborazione con Holis Medical Center domenica 12 ottobre, di mattina

A.P.O.M., costituita il 6 febbraio 2003 con sede in Cremona, Via Damiano Chiesa 1/A, da sempre è impegnata nella promozione e divulgazione della prevenzione alla salute sul territorio con particolare attenzione alla patologia oncologica mammaria, offre accoglienza, ascolto e supporto per le donne colpite da patologia oncologica mammaria ed i loro familiari.

Piu’ di 20 anni sono passati e continua l’ impegno di A.P.O.M. a sostegno delle donne che incontrano la malattia e dei loro familiari, senza lasciare in secondo piano la diffusione della cultura della prevenzione e la promozione della salute fra la popolazione sana. L’’Associazione è attiva anche per facilitare la possibilità di effettuazione di esami diagnostici quali visite, ecografie e mammografie a chi ne avesse necessità e ne facesse richiesta incentivando nel contempo l’ adesione allo screening mammografico che il sistema sanitario pubblico lombardo propone gratuitamente, con lettera e appuntamento prefissato, alle donne dai 45 ai 74 anni di età.

Il successo dell’iniziativa per le visite effettuate su prenotazione domenica 12 ottobre grazie alla disponibilità del Dr. Alberto Bottini e del Dr. Antonio Brunelli, invita A.P.O.M. a ripetere l’iniziativa la prossima primavera per far fronte alle numerose richieste che non è stato possibile soddisfare.

Nel corso dell’ iniziativa A.P.O.M. ha provveduto anche alla distribuzione e illustrazione di materiale informativo sul Tumore al Seno Metastatico oggetto della campagna nazionale di EUROPA DONNA ITALIA, il movimento che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno a cui A.P.O.M. aderisce.

