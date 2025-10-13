Ultime News

Cronaca

Si ribalta su mezzo agricolo,
grave uomo di 64 anni

Si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso (foto d'archivio)

Grave incidente a Trigolo, dove un uomo di 64 anni si è ribaltato con un mezzo agricolo, finendo nel fosso. Erano circa le 16 e il 64enne stava provando il mezzo, da adibire allo sfalcio dell’erba, lungo una strada campestre limitrofa alla sp 24, in località cascina San Cassano.

Mentre guidava il vecchio mezzo agricolo sulla via sterrata, ha preso una buca e si è ribaltato, finendo nel fosso. L’uomo è volato a terra, battendo la testa e il volto.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza il veicolo. I sanitari, vista la gravità delle ferite riportate, hanno chiesto l’ausilio dell’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, in codice rosso.

Dei rilievi si sono occupati i Carabinieri di Castelleone. lb

