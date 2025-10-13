Lettiere per gatti: il Comune di Cremona chiederà ad Aprica, gestore della raccolta rifiuti, di dotare l’Ecocar – il mezzo utilizzato una volta al mese nei quartieri per la raccolta dei rifiuti elettrici – anche di un contenitore per smaltire le lettere dei felini, che se gettate nella raccolta del secco, contribuiscono a far lievitare non poco la bolletta.

Lo ha spiegato nel pomeriggio l’assessore all’Ambiente Simona Pasquali rispondendo a una interrogazione del consigliere Mattia Gerevini (Pd). “A partire dall’anno 2023 è stato installato presso la piattaforma di via Carpenella un cassonetto destinato esclusivamente al conferimento delle lettiere feline; lo smaltimento ha carattere gratuito ed è stato concepito proprio per venire incontro alle necessità dei proprietari degli animali da affezione che possono, in tal modo, evitare di gravare i propri conferimenti della frazione secca con i voluminosi smaltimenti della sabbia proveniente dalle lettiere per gatti.

“Unitamente alle lettiere, inoltre, è possibile smaltire anche le traversine utilizzate dagli animali domestici; ciò rappresenta, già allo stato attuale, una rilevante opportunità offerta ai proprietari. L’installazione del cassonetto dedicato era stata, a suo tempo, oggetto di specifica attività informativa.

“L’amministrazione ha in corso alcune attività di pianificazione e modifica del servizio Ecocar, anche in relazione al nuovo servizio di raccolta micro RAEE, che sta prendendo avvio nel territorio, cercando, appunto, di potenziare tale sistema di prossimità attivo presso i quartieri. In sede di comitati di gestione mensile tra gli uffici e il gestore si stanno discutendo nuove modalità, sondando quali possano essere eventuali ulteriori tipologie di raccolta che possano essere incluse, appunto nel servizio Ecocar”, ha concluso Pasquali.

