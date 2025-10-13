Con l’arrivo dell’autunno lo smog torna ad ammorbare l’aria cremonese. A questo proposito verranno attivate da martedì 14 ottobre, come disposto da Regione Lombardia, le misure temporanee di primo livello (arancione) per il contrasto all’inquinamento atmosferico.

Dai dati trasmessi da Arpa Lombardia, nella provincia di Cremona è stato rilevato che ieri è stato superato, per il quarto giorno consecutivo, il livello di soglia limite del PM10 (51.3 microgrammi/m3). Oltre a Cremona, dal 14 ottobre le misure temporanee di primo livello saranno attive anche a Bergamo, Lodi, Milano, Monza e Brianza, e Pavia.

In base ai dati rilevati questa mattina e riferiti alla giornata di ieri, domenica 12 ottobre, la media delle stazioni del programma di valutazioni della provincia (Fatebenefratelli 45, Cadorna 47, Crema 62, Soresina n.d.) è infatti di 51.3 microgrammi/m3. I dati rilevati in città sono i seguenti: Fatebenefratelli 45, Cadorna 47, Spinadesco 44, per una media di 45 microgrammi/m3 (per l’attivazione delle misure di primo livello vale il dato a livello provinciale).

Queste le misure di primo livello che si aggiungono a quelle permanenti già in vigore: per gli autoveicoli omologati Euro 0 e 1 (gasolio, benzina, alimentati a gas) e omologati Euro 2, 3 e 4 diesel in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace, divieto di circolazione dalle 7:30 alle 19:30; divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle; divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue e fuochi d’artificio e così via), di combustioni all’aperto; limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e in spazi ed esercizi commerciali; divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato.

L’Amministrazione comunale invita a limitare gli spostamenti con mezzi privati, controllando sempre sul libretto di circolazione la classe di appartenenza del proprio veicolo. Per approfondimenti inerenti la qualità dell’aria e le classi dei veicoli che possono circolare si veda la sezione dedicata di Regione Lombardia al seguente link: https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home.

