La tassa di soggiorno frutterà quest’anno il doppio rispetto a quanto era stato messo in preventivo a dicembre 2024. 400mila euro la cifra stimata nell’ultimo aggiornamento degli uffici comunali, sulla base dei pernottamenti che nel primo semestre hanno superato del 12% quelli dell’anno precedente, quando pure c’era stato un rialzo.

Non solo: a maggio erano già previsti 350mila euro, contro i 200mila di fine 2024,

A influire sull’incremento è l’entrata in vigore dell’aumento della tariffa giornaliera, passata da 2,5 a 3,5 euro per le strutture ricettive e da 1,50 a 2,50 per ostelli e campeggi. Ma a giovare è anche la crescita costante di presenze e permanenze in città: nei primi sei mesi sono stati registrati, nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere, 80mila pernottamenti, circa 40 mila persone, quindi, considerando una media di due notti.

La tassa di soggiorno potrebbe servire da traino per l’avvio della sperimenazione di bus navetta Cremona – Orio al Serio.

© Riproduzione riservata