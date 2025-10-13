Video Pillole
Tg News – 13/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Rilasciati 20 ostaggi israeliani, applausi per Trump alla Knesset
– Gaza, Meloni: “Ostaggi liberati, è una giornata storica”
– Zelensky: ”La pace in Medioriente genera speranza in Ucraina”
– Regionali Toscana, si riconferma Giani, staccato Tomasi
– Maggioranza, punto sulla manovra, resta il nodo banche
– Treviso, crisi respiratoria dopo parto in casa, neonata muore
– Esplode bombola di Gpl, colonna di fumo nero su Roma
– Trump: “Questa è l’alba storica di un nuovo Medio Oriente”
– Previsioni 3BMeteo 14 Ottobre
